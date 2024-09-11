Ticaret Satış Hacmi Yüzde 3,4 Azaldı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında yıllık ticaret satış hacminin yüzde 3,4 azaldığını, yıllık perakende satış hacminin yüzde 5,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.