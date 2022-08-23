Tüketici güveni Ağustos ayında arttı - Son Dakika
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Tüketici güveni Ağustos ayında arttı

23.08.2022 10:06
Tüketici güveni Ağustos ayında arttı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,...

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu. - İSTANBUL

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Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici güveni Ağustos ayında arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüketici güveni Ağustos ayında arttı - Son Dakika
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