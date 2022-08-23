Tüketici güveni Ağustos ayında arttı
23.08.2022 10:06
Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,...
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Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika
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