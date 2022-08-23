Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tüketici güveni Ağustos ayında arttı - Son Dakika

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