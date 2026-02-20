Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 56,6 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 56,6

20.02.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michigan Üniversitesi, tüketici güven endeksini şubat için 56,6 olarak açıkladı.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revizyonla 56,6 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi şubatta 0,2 puan artışla 56,6'ya çıktı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 57,3 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi ocak ayında ise 56,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de şubatta 1,2 puan artarak 56,6'ya yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla 56,6'ya indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, şubatta yüzde 4'ten yüzde 3,4'e düştü ve Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise şubatta yüzde 3,3 olarak korundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güven endeksinin bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 13 düştüğüne işaret etti.

Hsu, daha güçlü gelir beklentileri ve yatırım portföyleri olan "daha zengin ve yüksek gelirli" tüketicilerin ekonomiye yönelik olası risklerden daha az etkilenmiş hissettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 56,6 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:38:26. #7.11#
SON DAKİKA: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta 56,6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.