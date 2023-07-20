Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Azaldı - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Azaldı

20.07.2023 10:21

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, temmuzda tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,6, maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 azaldı. Ancak dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 1,5 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin, temmuzda yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini duyurdu. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,6 azalarak 64,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7 azalarak 79,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 azalarak 82,2 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 1,5 artarak 94,4 olarak kayıtlara geçti.


Kaynak: DHA
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