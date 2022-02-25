Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu

25.02.2022 17:04
Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen etkinlikte, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası Katarlı yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen etkinlikte, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası Katarlı yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin Katar Finans Merkeziyle iş birliği içinde düzenlediği "FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar" başlıklı webinar, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çevrim içi yapılan etkinliği 300'den fazla katılımcı ilgiyle izledi.

Etkinliğin ilk gününün açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türk fintek şirketlerinin üretici ve yenilikçi çözümlerine ve Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği imkanlarına dikkat çekerek; 2016 yılında 12 milyon dolar olan Türkiye'nin yıllık fintek yatırımının 2021 yılında 64 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Katar FinTech Hub adına Hasan Askari ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde finteklerden sorumlu Proje Müdürü Melih Turan'ın konuşmalarıyla devam eden etkinliğin ilk günü, "Financing, Crowdfunding & Islamic Fintech", "Payment & E-commerce", "Open Banking & Regtech" ve "Investment & Insurtech" isimli 4 farklı paralel oturumda 20 Türk fintek şirketinin sunumuyla tamamlandı.

Etkinliğin ikinci günü ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci'nin açılış konuşması ile başladı. Çengelci konuşmasında, Türkiye'nin 2020 yılı itibarıyla yüzde 7,2 olan katılım bankacılığı payını 2025'e kadar yüzde 15'e çıkarmak istediklerini dile getirerek; Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak yakın zamandaki önemli gelişmeleri ve teknolojileri benimsemede aktif bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin hem katılım finans hem de fintek alanında önemli bir potansiyel taşıdığına değinerek iş ortaklıklarının önemine vurgu yaptı.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Qatar Development Bank yetkilisi Ahmed Ebaidullah ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yetkilisi Sevcan Ekmen'in konuşmalarıyla devam eden webinar, 3 Türk katılım bankasının sunumları ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye'nin finans sektörü kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla başlattığı webinar serisine, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt... MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt...

Türkiye, Finans, Katar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement