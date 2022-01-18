Türk gayrimenkul yatırımcıları Dubai'de yatırım turuna çıktı

Türkiye'de yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanındığı gibi, yurt dışında da benzer uygulamalar yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şartının 750 bin dirheme karşılık gelen yaklaşık 205 bin dolara indirilmesi, Türk yatırımcıları Dubai'ye yatırım turuna çıkarıyor.

Türkiye'de yabancı yatırımcılara 250 bin dolar yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınması, gayrimenkul sektöründe yabancı oranını her geçen gün artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı konut satış istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363'e ulaştı. Benzer bir uygulamanın yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürürlükte olan yabancı vatandaşlık kanunundaki son değişiklik, yabancı yatırımcıların taleplerini artırdı. 21 Eylül'de yapılan düzenlemeyle vatandaşlık şartının 1 milyon dirhemden 750 bine düşürülmesi, Türk gayrimenkul yatırımcılarını Dubai'de yatırım turuna çıkardı. Yeni düzenleme hakkında bilgi veren Dubai merkezli gayrimenkul şirketi Damac Group'un Satış Danışmanı Aslıhan Çaybaşı, "750 bin dirheme karşılık gelen yaklaşık 205 bin dolarlık yatırımı Dubai'de yapan yabancı yatırımcılar, kendileri ve aileleri için süresiz oturma iznine sahip olabiliyor. Yatırımcılara kolay vize ve bütçe dostu ödeme imkanları ile yatırım amaçlı yapılan satın alma işlemlerinde kiralama seçenekleri gibi büyük kolaylıklar da sunuluyor" dedi.

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ŞEHİRLERİ ARASINDA

Yatırımcıların yabancıya vatandaşlık hakkı getiren yasadan faydalanarak dünyanın en güvenilir şehirleri arasında yer alan Dubai'de yaşama ve iş kurma avantajı elde ettiğini söyleyen Çaybaşı, "Dubai, dünyada lüks konut piyasasının kalbinin attığı bir şehir olarak gayrimenkulde kazançlı yatırımın adresi oldu. Dubai'nin yatırım yapmayı kolaylaştıran olanakları, yatırımcıların kazançlı iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor. Dubai'de şirket kurulumları dışında hiçbir alanda vergi şartı bulunmuyor. Yatırımcılar doğru yatırımlarla yaşam standartlarını yükseltebiliyor. Dünyanın en yüksek maaşlarına sahip şirketlerde aradıkları pozisyonu bularak kariyer hayatlarına yön verebiliyorlar. Yüksek seyreden kira fiyatları sayesinde de yatırımlar kısa sürede kendini amorti edebiliyor" diye konuştu.

DUBAİ'DE PRESTİJLİ VE KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI

2002 yılından bu yana geliştirdikleri projelerle Ortadoğu'nun lüks konut piyasasına yön verdiklerini belirten Çaybaşı, "100'den fazla uluslararası ödüle sahip yüksek katlı dev mimari yapılardan, prestijli otel ve tatil köyüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar 36 bin 400 adet dairenin teslimatını tamamladık. Konfor ve lükste sınırları aşan projelerimizle yatırımcılarımızı prestijli ve kazançlı yatırımlarla buluşturuyoruz. Kısa sürede kendini amorti eden projeler, sözleşme imzalanır imzalanmaz kazandırmaya başlıyor. Projelerimizin yüzde 90'ı Dubai'nin en yüksek kira getirisine sahip Business Bay bölgesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK YATIRIMCILARIN RADARINDA

Hayata geçirdikleri projelerde yatırımcılara uygun ödeme şartları sunduklarına değinen Çaybaşı, "Merkeze 15 ve 25 dakika uzaklıkta yer alan Damac Hills ve Damac Hills 2 projeleri, özellikle Türk yatırımcılar tarafından büyük rağbet görüyor. Okul, klinik, golf sahası, market zincirleri gibi donatılarıyla mini bir şehir olarak tasarladığımız projelerimiz, villa ve rezidanslardan oluşuyor. Hazırladığımız uygun ödeme planlarında, ön ödemenin dışında kalan tutarı faizsiz taksitlendiriyoruz. Bölgedeki hızlı gelişim karşısında projelerimizin katma değeri de her geçen gün artıyor. Özellikle yatırım amacıyla projemizden konut alan yatırımcılarımız, büyük bir kazanç elde ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.