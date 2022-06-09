"Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı" iddialarına yalanlama geldi - Son Dakika
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"Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı" iddialarına yalanlama geldi

09.06.2022 01:14

Türk Hava Yolları yolcuların bagaj taşıma haklarının kaldırıldığına dair iddiaları "Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" sözleriyle yalanladı.

Türk Hava Yolları, yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberler açıklama yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı yurt dışı uçuşlarda bagajsız yolculuk seyahat seçeneği bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"BAGAJSIZ SEYAHAT SEÇENEĞİ DE BULUNMAKTA"

"THY olarak uçuş bileti sınıflarımızı misafirlerimizin beklenti ve taleplerini analiz ederek tasarlıyor ve uçuşlarımız için esnek seyahat teklifleri sunuyoruz. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın tamamında ve tüm sınıflarda misafirlerimize (en az 15 kg) bagaj hakkı tanınırken bazı yurt dışı uçuşlarımızın ekonomi sınıfında bagajsız seyahat seçeneği de bulunmaktadır. Yalnızca kabin bagajı içeren bu seçenek ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' iddialarına yalanlama geldi - Son Dakika

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