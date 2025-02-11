Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Air India Express Arasında Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Air India Express Arasında Anlaşma

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Air India Express Arasında Anlaşma

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Air India Express ile 190 adet Boeing uçağının bakım ve komponent ikamesi için anlaşma imzaladı. Anlaşma, Air India Express'in operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

11.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:53
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TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Hindistanlı havayolu şirketi Air İndia grubuna bağlı Air India Express ile 190 adet Boeing 737-8 ve 737-10 uçağının komponent ikame ve bakım ihtiyaçlarını kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Yapılan anlaşma sayesinde Air India Express, THY Teknik A.Ş.'nin geniş komponent havuzu, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve lojistik gibi hizmetlerinden faydalanabilecek. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., küresel tedarik zincirini ve teknik uzmanlığını kullanarak Air India Express'in operasyonel verimliliğini ve filo güvenilirliğini arttırılması hedefleniyor.

HİNDİSTAN HAVACILIĞININ YÜKSELİŞİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

Anlaşmanın imzalanması hakkında konuşan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Air India Express ile iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin devamı, komponent bakım-onarım hizmetlerimizdeki güvenilirliğimizin kanıtı niteliğindedir. Kabiliyetlerimiz ve küresel tedarik zincirimiz sayesinde havayolunun operasyonel verimliliğini en üst seviyelere taşıyacağız. Air India Express'e çözüm ortağı olarak bize olan güvenlerini sürdürdükleri için teşekkür ediyoruz. Hindistan havacılığının yükselişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

B737 FİLOMUZUN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEK

İş birliğinin devamı hakkında, Air India Express Genel Müdürü Aloke Singh ise "B737-8 ve B737-10 uçaklarımız için komponent destek ve çözüm hizmetleri konusunda Turkish Technic ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, bakım ve onarım yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek B737 filomuzun hızla büyümesini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Air India Express Arasında Anlaşma - Son Dakika

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