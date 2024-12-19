Türk-İş Asgari Ücret Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı

Ekonomi

'RAKAM YİNE GÜNDEME GELMEDİ'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının sona ermesinin ardından basın açıklaması yaptı. Ağar, "Pazartesi günü yapmış olduğumuz toplantıda önümüzdeki hafta itibarıyla 3'üncü toplantı yapılacak ve nihayete erecekti. Ancak olağanüstü bir çağrılma oldu. Dolayısıyla biz de bugün burada bulunduk. Olağanüstü çağırmalar da bazen sancılı olur, bazen hayırlı olur. Temennimiz, hayırlı olması. Bu vesileyle sabahleyin TÜRK-İŞ'te Başkanlar Kurulu yaptık. Başkanlar Kurulumuzun asgari ücretle ilgili hepsinin teker teker görüşlerini aldık ve 11.30'da da bakanlığımıza komisyon toplantısına katıldık. Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HEM RAKAM HEM SONUÇ GELİR'

TÜRK-İŞ'in para talep eden tarafta olduğunu hatırlatan Ağar, "Dolayısıyla para veren ve hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Bugün Çalışma Bakanımız da komisyona başkanlık etti. Görüşlerimizi sunduk. Geçim şartlarını sunduk. Gerçekleşen enflasyondan bahsettik ve gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Bu ülkedeki yaşayan 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşlarımız bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocukların ihtiyacını karşılayabilirsin, evin giderini, elektriğini, suyunu, doğal gazını karşılayabilirsin diye bunları gündeme getirdik. Bu söylediklerimizden herhalde hemen hemen rakam çıkıyor. Zaten bu rakamın tamamı çıksa onu verme şansları yok. Bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımız bizim görüşlerimizi aldı, işverenin görüşlerini aldı. Bu görüşleri gerek konfederasyon başkanımızla, TİSK kendi konfederasyonları başkanlarıyla görüşecek. Bakanlığımız da tekrar bir araya gelecekler. Bu görüşmeleri değerlendirecekler. Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz; milletin kabul edebileceği, bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahsederler. Asgari ücret düşük olursa elbette ki yine 1 yıl çalışırız ve 1 yıl geçinmeyiz" diye konuştu.

'İNŞALLAH BİZİ MUHALİF YAPMAZLAR'

Asgari ücretlinin 1 yıldır 17 bin lira maaş aldığını belirten Ağar, "17 bin liranın 10 bin lirası alım gücünden dolayı gitmiş. Dolayısıyla bunları göz önüne getirmek lazım. Bunları iyi hesap etmek lazım ve insanların yüzünü güldürmek lazım diye düşünüyoruz. Temennimiz, oy birliğiyle olsun. Daha önceleri de söyledik; şimdiye kadar oy birliğiyle 6 defa olmuş. Bu hükümet dönemini söylüyorum; 18 defa muhalif olmuşuz. İnşallah bizi muhalif olarak tekrar yapmazlar. Makul ölçülerde bir ücret getirirler. O ücret de kabul edeceğimiz bir ücret olursa elbette ki biz de 'tamam' deriz. Şimdi deniliyor ki 'ücreti kabul etmezseniz ne yapacaksınız?' Bu toplu sözleşme değil. Bu yaşam ücreti değil. Bu pazarlık ücreti değil. Başlangıç ücreti. Başlangıç ücreti nedir? Asgari ücret. Bundan az ücret vererek işçiyi çalıştıramazsın. Aynı işverenin altında yıllarca çalışan işçi arkadaşlarımızın hala asgari ücretle çalıştığını biliyoruz. Bunların hiç kıdemi yok mu, sosyal hakları yok mu? Maalesef yok. Bunları göz önüne getirerek, kayıplarımızı göz önüne getirerek, alım gücünü göz önüne getirerek bir sonuç olur diye düşünüyorum" dedi