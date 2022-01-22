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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması

22.01.2022 14:18
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, örgütsüz ne kadar metal işçisi varsa onları örgütlemek için mücadele edeceklerini söyledi.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, örgütsüz ne kadar metal işçisi varsa onları örgütlemek için mücadele edeceklerini söyledi.

Kavlak, Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandığını anımsattı.

Elde edilen başarının ardından, bir mücadelenin sonunda kazanılmış zaferin gururunu yaşadıklarını ve paylaştıklarını belirten Kavlak, şöyle devam etti:

"Biz, bu süreci yürütürken çip krizinin arkasına sığınmadık. Ekonomide yaşanan belirsizlikleri, iş yerlerimizin yaşadığı sorunları, ihracattaki daralmayı, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi bahane etmedik. Üç yıllık sözleşme talebini yine masadan çektirdik. 'İkramiyeler kıstelyevm esasına dayalı olacak.' dediler, kabul etmedik. Denkleştirmeyi asla kabul etmedik. MESS'in masaya getirdiği, kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi amaçlayan tüm maddeleri tek tek çektirdik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. İşte bunun için onurluyuz, gururluyuz."

Kavlak, sosyal sendikacılığın önemini vurgulayarak, "Ne zaman dara düşerseniz, bir dosta, yarene, güçlü bir iradeye ihtiyaç duyarsanız, orada Türk Metal'in çelik çarkını, ay yıldızını göreceksiniz. Baktığınız her köşede, temsilcilerinizi, şube başkanlarınızı, genel merkez yöneticilerini ve beni göreceksiniz." dedi.

Türk Metal'in örgütlü olduğu iş yerlerinde iyi ücretler alan emekçileri gören metal sektöründeki örgütsüz işçilerin sendikayı arayarak destek istediğini aktaran Kavlak, şunları kaydetti:

"Sözleşme döneminde ülkenin gündemine oturduk. Herkes, bizi konuştu ve bizden söz etti. 'Türk Metal direniyor, onlar alırsa biz de alırız.' dediler. İşçi sınıfına umut, moral olduk. Çok önemli bir aşamayı geçtik. Büyük bir başarı elde ettik ancak bizim için mücadele hiç bitmez. Ne yazık ki bu ülkede emekçilerin sorunları bitmiyor. Ezilenler, sömürülenler, hakkı yenenler, bizden destek bekliyor. Bundan sonraki mücadelemiz, örgütsüz ne kadar metal işçisi varsa onları örgütlemektir. Buradan o kardeşlerimize sesleniyorum; Çerkezköy'deki Aksa Jeneratör işçilerine sesleniyorum; Bekleyin kardeşlerim, Türk Metal geliyor. Bundan sonra ezilmek yok, sömürülmek yok, bundan sonra kazanmak var.'"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması

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Türk Metal Sendikası, Türk İş, Metal, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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