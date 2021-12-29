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Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi - Son Dakika

Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi

29.12.2021 11:47
Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi

Anadolu topraklarında yetişen meyve ve sebzelerin; baharatlar, zeytin, zeytinyağı, kuru meyveler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarla harmanlanmasıyla lezzet şölenine dönüştüğü mezeler, 150 ülkenin sofralarını süsleyerek Türkiye'ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 207 milyon dolar döviz getirdi.

Anadolu topraklarında yetişen meyve ve sebzelerin; baharatlar, zeytin, zeytinyağı, kuru meyveler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarla harmanlanmasıyla lezzet şölenine dönüştüğü mezeler, 150 ülkenin sofralarını süsleyerek Türkiye'ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 207 milyon dolar döviz getirdi.

Humus, şakşuka, barbunya pilaki, patlıcan kızartma, fava, közlenmiş patlıcan ve biber grubunun yer aldığı ürün grubu 56 milyon dolarlık tutarla dünyanın en çok talep ettiği meze grubu olurken; zeytin, zeytinyağı, sarımsak, limon suyu ve kekik karışımından elde edilen tapenade sosunun da yer aldığı sos grubundan 44 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırıldı.

Mezeler içerisinde en çok ilgi gören; Acuka, Ajvar, Bruschetta gibi mezelerin yer aldığı sos grubu ise 38 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Türkiye'nin yıllık 55 milyon ton taze meyve ve sebze ürettiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu topraklarında yetişen meyve sebzeleri, baharatlar, zeytin, zeytinyağı, kuru meyveler, hububat, bakliyat ürünleriyle harmanlayarak eşsiz mezeler hazırlayarak, dünya sofralarını donattıklarını dile getirdi.

Türk mezelerini en çok Almanlar ve Iraklılar sevdi

Türk mezelerinin en çok Almanya'dan talep gördüğünün bilgisini veren Hayrettin Uçak, "Almanya'ya 2021 yılının ocak-kasım döneminde 52 milyon dolarlık meze ürünleri ihraç ettik. Irak, 28 milyon dolarlık taleple ikinci sırada yer alırken, zirvenin üçüncü sırasının sahibi 15 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu ülkeleri; Romanya, İngiltere, İsrail, Hollanda, Bulgaristan, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti" şeklinde konuştu.

Meze ihracatında hedef 500 milyon dolar

Dünya genelinde hazır gıdaya yönelik talep artışı olduğuna vurgu yapan Başkan Uçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yemek hazırlamak için çok farklı ürünleri satın almak, mutfakta hazırlık ve yemek pişirmek insanların büyük zamanını alıyor. Bunun yerine çok farklı lezzetlerin bir araya getirildiği mezeler insanların bu zamanını kendisine ayırmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde mezelere talebin artmasını bekliyoruz. Türkiye'de meze üretiminde ve ihracatında öne çıkan başarılı firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde meze ihracatımızın 500 milyon dolar bandına ulaşacağını öngörüyoruz." - İZMİR

Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi
Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi

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Türkiye, dolar, Kasım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk mezeleri 150 ülkenin sofralarını süslüyor: 207 milyon dolar döviz getirdi - Son Dakika
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