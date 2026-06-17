Türk Müteahhitler 13 Bin Proje Tamamladı - Son Dakika
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Türk Müteahhitler 13 Bin Proje Tamamladı

17.06.2026 12:12
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TMB Başkanı Eren, Türk müteahhitlerin son 50 yılda 138 ülkede 13 bin projeyi başarıyla tamamladi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Türk müteahhitleri son 50 yılda 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış, üstlenilen projelerin tutarı 562 milyar doları aşmıştır." dedi.

TMB tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde başladı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, ekonomik büyümenin, istihdamın ve kalkınmanın temel taşı olarak yaklaşık 200 sektörü doğrudan ve dolaylı etkilediğini söyledi.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmişlik düzeyinin, inşa ettikleri altyapılarla ölçüldüğünü belirten Eren, "İnsanları ve ekonomileri birbirine bağlayan yollar, köprüler, limanlar ve şehirler sadece mühendislik başarısının değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin de simgesi olmuştur. Ancak bugün sektörümüz, tarihte eşine az rastlanır bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, ileri malzemeler ve veri odaklı proje yönetimi uygulamaları, projelerin tasarlanma, hayata geçirilme ve işletilme biçimlerini köklü bir şekilde değiştirmektedir." diye konuştu.

Eren, hızlı kentleşme, iklim değişikliği, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar ve sürdürülebilirlik alanında artan beklentiler gibi küresel ölçekte önemli sınamalarla da karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dönemin gerekliliklerine cevap verebilmek, yenilikçiliği, dayanıklılığı ve her şeyden önemlisi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz hiçbir ülke, hiçbir kurum ve hiçbir şirket bu dönüşümü tek başına yönetemez. İşte bu nedenle bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik gibi uluslararası platformlar her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır."

Yurt dışında 13 bin proje tamamlandı

Sektörün farklı kesimlerinden 1000'den fazla ziyaretçinin etkinliğe katıldığı bilgisini veren Eren, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, İsveç, İtalya ve Japonya'dan toplam 81 firmayı ağırladıklarını bildirdi.

Eren, program kapsamında düzenlenecek oturumlarda dijitalleşme, yapay zeka, veri merkezleri, sürdürülebilirlik, döngüsel inşaat uygulamaları ve yenilikçi yapı malzemeleri gibi konuların ele alınacağını belirterek, "Bu tartışmaların, sektörümüzün önündeki fırsatları daha iyi değerlendirmemize ve karşı karşıya bulunduğumuz zorluklara daha etkin çözümler geliştirmemize katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türk inşaat sektörünün söz konusu dönüşüm sürecine güçlü bir tecrübe ve birikimle girdiğini ifade eden Eren, "Türk müteahhitleri son 50 yılda 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış, üstlenilen projelerin tutarı 562 milyar doları aşmıştır. Havalimanlarından otoyollara, enerji santrallerinden demir yollarına, sağlık tesislerinden büyük ölçekli altyapı projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede şirketlerimiz Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'da önemli başarılara imza atıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye başarılı bir inşaat sektörüne sahip"

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen de ülkesinin bu etkinlikte olmasının büyük bir fırsat niteliği taşıdığını söyledi.

Küresel inşaat sektörünün yeni bir çağa geçiş yaptığına işaret eden Hamalainen, altyapı ihtiyaçlarının çok hızlı arttığını, bununla beraber iklim değişikliğinin de sektörü yeniden düşünmeye ittiğini dile getirdi.

Hamalainen, Finlandiya'nın 2035 yılına kadar karbon nötr olma hedefi bulunduğunu belirterek, söz konusu hedefin yapı sektörü, altyapı ve kentsel gelişim ile kalkınma gibi alanlarda geçerli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Asya'da da en önemli dinamik ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Hamalainen, "Türkiye başarılı bir inşaat sektörüne sahip. Bu birçok dönemde güçlü bir konumdur." dedi.

"Farklılaşmamız gerekiyor"

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da inşaat sektörünün yalnızca inşa eden bir sektör olmadığını, aynı zamanda yaşam alanlarını şekillendiren ekonomik bir güç olduğunu ifade etti. Güral, dünyanın hızlı şekilde değiştiğine dikkati çekerek, "Yenilikçi ve sürdürülebilir olmak ve sektörlerimizde farklılaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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