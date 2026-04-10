Türk Polisi Ekonominin Teminatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Polis Teşkilatının istikrarın, ekonominin ve devlet otoritesinin sessiz teminatı olduğunu söyledi.

Temelleri 1845 yılında yayımlanan "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Programa Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, milletvekilleri, eski bakanlar, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bakan Bolat, sözlerine Türk Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak başladı.

Polis Teşkilatının hem köklü kolluk kuvveti hem de güvenlik geleneğinin kıymetli temsilcileri olduğunu vurgulayan Bolat, bugüne kadar halkın huzuru ve vatanın selameti için görev başında şehit düşen emniyet mensupları ile askerler için rahmet diledi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

"Polislerimiz, istikrarın, ekonominin ve devlet otoritesinin sessiz teminatlarıdır"

Bakan Bolat, ticaret, yatırım, üretim ve istihdamın güven içinde sürdürülebilmesinin kahraman Türk polislerinin fedakarlığı sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Polislerimiz, istikrarın, ekonominin ve devlet otoritesinin sessiz teminatlarıdır." dedi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyetin olmadığı yerde güven, güvenin olmadığı yerde adalet eksik kalır. Bu üçlü olmadan da toplumda huzurdan, asayişten söz etmek mümkün değildir. Emniyetin, güvenin, huzurun olmadığı yerde üretim de olmaz, ekonomi de olmaz, hayat da olmaz. Bu nedenle 81 vilayetimizde, 780 bin kilometrekare vatan toprağında görev yapan fedakar, kahraman polislerimiz ve askerlerimiz, her zaman ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzur ve selameti için her alanda çarpışmaya, mücadele etmeye devam etmektedirler ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yerine getirmektedir."

Disiplinli ve etkin polis teşkilatının, sadece halkın huzurunu değil ülkenin ekonomik istikrarla kalkınmasını da güvence altına aldığını vurgulayan Bolat, "Ticaretin, yatırımın, üretim ve istihdamın güven içinde sürdürülebilmesi, siz kahraman polislerimizin fedakarlığı sayesinde mümkün olmaktadır. Doğal afetler ve çevresel krizler olduğunda da yine polislerimiz halkımızın yanında yer almaktadır. Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde de olaylara ilk anda müdahale eden ve hayatın normale dönmesine destek olan, kahraman emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarıdır." diye konuştu.

Levent'teki polis noktasına yönelik saldırı

Bakan Bolat, Levent'te bulunan Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik silahlı saldırıya da değindi.

Polisliğin sadece meslek değil aynı zamanda Türk devlet geleneğinin yaşayan parçası olduğuna işaret eden Bolat, Türk polisinin tarihsel sorumlulukla toplumun güven ve istikrarı için fedakarca çalıştığını belirtti.

Bakan Bolat, Türk polisinin 181 yıldır yalnızca suçla mücadele eden bir güç olmadığına, aynı zamanda toplum düzenini tesis eden, vatandaşların güvenliğini sağlayan, adaletin sürekliliğini temsil eden bir kurum olarak vazifesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Daha birkaç gün önce İstanbul'da, Levent'te meydana gelen terör saldırısı, kahraman polislerimizin gözünü kırpmadan, canı pahasına gösterdikleri mukavemetle püskürtülmüştür. Polislerimizin soğukkanlılığı ve cesareti sayesinde toplumumuzun huzuruna kasteden teröristler, Allah'a şükür, etkisiz hale getirilmiştir. Bu olayda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Bu ve benzeri olaylar, güvenlik güçlerimizin sadece müdahale etmekle kalmadığını, terör tehditlerine karşı etkin ve caydırıcı duruşunu ve milletimizin huzurunu her şartta koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır."

Türk Polis Teşkilatının gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kararlılık sayesinde Türkiye'nin güven içinde payidar olacağını ve kıyamete kadar devam edeceğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 23 yıldan bu yana siyasi istikrar içinde, ekonomik atılımlarla ve büyük gelişmelerle huzur ve asayişini sağlayarak, terörle mücadelesini de başarıyla sürdürerek, güvenli ve huzurlu bir Türkiye'mizin inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Polisimiz, emniyetimiz de bu güvenin en sağlam dayanağıdır. Sözlerime son verirken her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Vatandaş olarak, şahsen ve hükümet olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."