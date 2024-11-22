Türk Telekom'un Dijital Sağlık Atılımı

Ekonomi

Yenilikçi girişim fikirlerini destekleyerek geleceğin şekillenmesine katkı sağlayan Türk Telekom, dijital sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom Ventures, bugüne kadar sağlıktan eğitime, üretken yapay zeka çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alandaki girişime önemli katkılar sağladı.

Spor ve sağlık alanlarında yenilikçi yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Aivisiontech, geliştirdiği ai4sports platformu ile sporcuların antrenman öncesi ve sonrası termal görüntülerini analiz ederek kas yorgunluğu ve sakatlık riskini 15 saniye içinde değerlendiren bir sistem sunuyor.

TT Ventures PİLOT programı kapsamında 2020'de tamamlanan Hevi AI, sağlık sektörüne yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Hevi AI'ın ürün portföyü, kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandıran ve teşhis doğruluğunu artıran yapay zeka destekli çözümler ile küresel pazarlarda kolay uyarlama imkanı sağlıyor.

Yapay zeka destekli karar destek algoritmaları, iş akışı çözümleri ve telepatoloji platformlarıyla kanser teşhisi ve tedavisini iyileştirmeye odaklanan Virasoft, yılda 400 bin vaka ile 20'den fazla kurumda patologların iş akışını ve karar alma süreçlerini destekliyor.

Ebeveynlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok alanda multidisipliner bir yaklaşımla online destek sağlayan bir aile teknolojisi şirketi olan Kidolog, 10 farklı kategoride, doğrulanmış ve alanında profesyonel uzmanlardan 7/24 çevrim içi destek sunuyor.

Kronik hastalara tedavilerini yönetmede yardımcı olan sesli bir sağlık asistanı olarak Albert Health, sesli sağlık asistanı olarak hizmet veriyor.

"Sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom olarak, birçok sektörün dijitalleşmesine öncülük ederken, özellikle girişim ekosistemini güçlendirecek girişimlere odaklandıklarını belirtti.

Özhan, girişimlere sundukları hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile girişimcilik ve yenilik kültürünün gelişmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Gelişen teknolojilerin yaşamın her noktasında olduğu gibi sağlık alanında da önemli fark yarattığını bildiklerini ifade eden Özhan, "Yaptığımız işlerin merkezine insanı ve sunabileceğimiz değeri koyarak sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunuyoruz. Bu kapsamda dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft ve yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı Albert Health önemli yatırımlarımız arasında bulunuyor. TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zeka çözümleri geliştirirken, Hevi AI yapay zeka destekli sistemleriyle kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Özhan, yenilikçi girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına ve girişimlerin dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdüreceklerini aktardı.