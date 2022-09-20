TVHB'den "süt tozu ihracat yasağı kaldırılsın" talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2022 sonuna kadar süt tozu ihracatının yasaklanması kararının hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyebileceğini belirterek, söz konusu yasağın kaldırılmasını istedi.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2019'da 40,6 bin ton, 2020'de 17,7 bin ton, 2021'de 62,1 bin ton ve 2022'nin ilk 7 ayında 39,7 bin ton süt tozu ihracatı yaptığını bildirdi.

Dış satım yasağının ihracatçılar için yurt dışı pazar kayıplarına yol açacağına işaret eden Eroğlu, "İhracatçı, ürününü yurt içi piyasada satacaktır. Ancak üreticiden alınan süt miktarı ve değeri düşecek, halen düşük olduğu tartışılan bize göre de ucuz olan, referans fiyatı dahi piyasada oluşamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, süt ve süt ürünleri fiyatının yükselmesini önlemek amacıyla alınan 2022 sonuna kadar süt tozu ihracatının yasaklanması kararının, ülkedeki süt üretimi ve hayvancılık sektörü için olumsuz sonuçlara neden olabileceğini vurguladı.

Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine dikkati çeken Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

???????"Sürdürülebilirlik de girdi fiyatlarının kontrol altına alınması, yem ham maddesi üretimine önem verilerek, yemin dövize bağımlılıktan çıkarılması ve 1 kilogram süt ile 1,5 kilogram yem alınabilecek süt yem paritesinin sağlanmasıdır. Aksi halde zaten düşme eğiliminde olan süt üretimi daha da düşecektir."

Eroğlu, söz konusu ihracat yasağının üreticinin üretimden çekilmesine sebep olacağı uyarısında bulunarak, yasak kararının yeniden gözden geçirilerek kaldırılmasını istedi.