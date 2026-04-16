Türk Yatırım Fonu RAMP Ağına Katıldı

Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu (TYF), Dünya Bankası Grubu (WBG) Hazinesi'nin Rezerv Danışma ve Yönetim Ortaklığı (RAMP) ağına üye oldu.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Türk Yatırım Fonu'nun RAMP ağına üye olmasına ilişkin imza töreni Washington'da düzenlendi.

RAMP ağına katılımın, Türk Yatırım Fonu'na en iyi küresel uygulamalara erişim imkanı sunmasının yanı sıra kendi bakış açısını uluslararası platforma taşıyabileceği çift yönlü ve benzersiz bir etkileşim zemini sağlaması bekleniyor. Bu etkileşimin, gelişen uluslararası hazine standartlarıyla uyumu teşvik etmesi öngörülüyor.

Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile olan yakın temas, üyelerin çeşitli kritik hazine fonksiyonlarında bilgi paylaşımı, teknik işbirliği ve mukayese üzerine odaklanacak. Bunlar arasında likidite yönetimi, risk yönetimi çerçeveleri, hazine yönetişimi ve operasyonel süreçler ile sistemlerle ilgili uygulamalar yer alacak. İşbirliği sayesinde Türk Yatırım Fonu, RAMP'ın kapsamlı deneyimine, teknik atölyelerine, araçlarına ve küresel uzmanlığına erişim kazanacak.

"Stratejik bir dönüm noktası"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev, RAMP ağına katılmanın ve Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile ortaklık kurmanın hem bir ayrıcalık hem de stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu, hazine fonksiyonumuzu güçlü bir temel üzerine inşa etmemizi ve bölgesel bakış açımızı küresel bir uygulayıcılar topluluğuna sunmamızı sağlıyor. Bu işbirliği, hazine yönetimi ve risk yönetişiminde önde gelen uygulamalara doğrudan erişim imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Grubu Başkan Yardımcısı ve Hazine Müdürü Jorge Familiar da Türk Yatırım Fonu'nu RAMP topluluğuna kabul etmekten duydukları memnuniyeti aktararak, "Uluslararası finans kuruluşları RAMP üyeliğinin giderek daha önemli bir parçasını oluşturuyor ve katılımları, küresel ağımızdaki bakış açıları ve en iyi uygulamaların paylaşımını güçlendiriyor. TYF'nin ağa katılması, hem ortaklığın büyümesini hem de ağın kalkınma odaklı yatırımcılar için önemini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.