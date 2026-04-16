Türk Yatırım Fonu RAMP Ağına Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TYF, Dünya Bankası'nın RAMP ağına üye oldu; küresel finans uygulamalarına erişim kazanacak.

Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu (TYF), Dünya Bankası Grubu (WBG) Hazinesi'nin Rezerv Danışma ve Yönetim Ortaklığı (RAMP) ağına üye oldu.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Türk Yatırım Fonu'nun RAMP ağına üye olmasına ilişkin imza töreni Washington'da düzenlendi.

RAMP ağına katılımın, Türk Yatırım Fonu'na en iyi küresel uygulamalara erişim imkanı sunmasının yanı sıra kendi bakış açısını uluslararası platforma taşıyabileceği çift yönlü ve benzersiz bir etkileşim zemini sağlaması bekleniyor. Bu etkileşimin, gelişen uluslararası hazine standartlarıyla uyumu teşvik etmesi öngörülüyor.

Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile olan yakın temas, üyelerin çeşitli kritik hazine fonksiyonlarında bilgi paylaşımı, teknik işbirliği ve mukayese üzerine odaklanacak. Bunlar arasında likidite yönetimi, risk yönetimi çerçeveleri, hazine yönetişimi ve operasyonel süreçler ile sistemlerle ilgili uygulamalar yer alacak. İşbirliği sayesinde Türk Yatırım Fonu, RAMP'ın kapsamlı deneyimine, teknik atölyelerine, araçlarına ve küresel uzmanlığına erişim kazanacak.

"Stratejik bir dönüm noktası"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev, RAMP ağına katılmanın ve Dünya Bankası Grubu Hazinesi ile ortaklık kurmanın hem bir ayrıcalık hem de stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu, hazine fonksiyonumuzu güçlü bir temel üzerine inşa etmemizi ve bölgesel bakış açımızı küresel bir uygulayıcılar topluluğuna sunmamızı sağlıyor. Bu işbirliği, hazine yönetimi ve risk yönetişiminde önde gelen uygulamalara doğrudan erişim imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Grubu Başkan Yardımcısı ve Hazine Müdürü Jorge Familiar da Türk Yatırım Fonu'nu RAMP topluluğuna kabul etmekten duydukları memnuniyeti aktararak, "Uluslararası finans kuruluşları RAMP üyeliğinin giderek daha önemli bir parçasını oluşturuyor ve katılımları, küresel ağımızdaki bakış açıları ve en iyi uygulamaların paylaşımını güçlendiriyor. TYF'nin ağa katılması, hem ortaklığın büyümesini hem de ağın kalkınma odaklı yatırımcılar için önemini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:49:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.