Türkiye'de 9 ayda satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli ve hibrit oldu - Son Dakika
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Türkiye'de 9 ayda satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli ve hibrit oldu

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Ocak-eylül döneminde elektrikli ve hibrit otomobil satışları 326 bin 35'e ulaşarak toplam pazarın yüzde 51,9'unu oluşturdu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977'ye geriledi, satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli ve hibrit oldu.

Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobiller, yılın 9 ayında 326 bin 35 adetlik satışla toplam pazarın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturdu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977'ye, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 düşüşle 175 bin 488'e geriledi.

Bu dönemde 258 bin 453 benzinli, 204 bin 956 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışı 34 bin 520, otogazlı otomobil satış sayısı 8 bin 969 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 120 bin 329 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlerine sahip araçlar dahil edildiğinde bu dönemde elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 19,3'lük pazar payıyla 121 bin 79 oldu. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

Elektrikli araç satışlarında yüzde 9'luk düşüş

Yılın 9 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizellerde yüzde 40,7, elektriklilerde yüzde 9,5 ve hibritlerde yüzde 0,8 düşüş gerçekleşirken, bu dönemde otogazlı otomobillerde yüzde 44,7 artış görüldü.

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki düşüşün ana nedeninin küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğunu belirtiyor.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 19,3 oldu

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 45,5 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,2'ye geriledi. Bu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 7,8'den yüzde 5,5'e gerilerken otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,8'den yüzde 1,4'e çıktı.

Aynı dönemde toplam satışlar içindeki pay, elektrikli otomobillerde yüzde 18'den 19,3'e, hibritlerde de yüzde 27,8'den yüzde 32,6'ya yükseldi.

Elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 51,9'a ulaştı

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, yılın 9 ayında toplam pazarın yüzde 51,9'unu oluşturduğu, satışların 326 bin 35'e ulaştığı görüldü. Böylece Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

Eylül ayında ise toplam 15 bin 128 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışlarında yüzde 17,1 artış gerçekleşti. Bu otomobillerin eylül ayındaki pazar payı yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

Aynı ayda 17 bin 911 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi, pazar payı yüzde 28,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiTürkiyeEylülSon Dakika

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