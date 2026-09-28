Türkiye'de dün elektrik üretimi 861 bin 984 megavatsaat oldu, rüzgar ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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Türkiye'de dün elektrik üretimi 861 bin 984 megavatsaat oldu, rüzgar ilk sırada yer aldı

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Türkiye'de dün 861 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 842 bin 810 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 24,1 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı; bunu yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 810 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 640 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 729 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 810 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 144 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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