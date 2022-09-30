Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.09.2022 10:57
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 851 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 486 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 773 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 227 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 616 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 045 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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