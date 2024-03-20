Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 348 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 344 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 609 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 348 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz ve yüzde 13,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 681 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 45 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.