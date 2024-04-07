Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 803 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 397 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 570 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 575 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 803 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 397 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12 payla akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 173 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.