Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 842 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 110 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 864 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 484 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 842 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile ithal kömür ve yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 282 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.