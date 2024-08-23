Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 561 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

23.08.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 561 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 8 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 186 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 147 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 149 bin 561 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 984 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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