Türkiye, Dijital Türkiye Endeksi\'nde AB ortalamasının üzerinde değerlendirildi

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) dijital dönüşüm politikalarında izlenebilirliği artırmak amacıyla ölçtüğü Dijital Türkiye Endeksi'ne göre Türkiye, uygulamalarıyla AB ortalamasında üzerinde değerlendirildi.

TBD'nin bu yıl 40'ıncısını düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirildi.

Kurultay kapsamında, "Dijital Türkiye Endeksi", "Türkiye 3. Bilişim Şurası" ve "TBD 2023 Bilişim Sözlüğü" tanıtıldı.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, programda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle "Türkiye 3. Bilişim Şurası"nı kasım 2024'te düzenleyeceklerini belirtti.

Aktepe, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli yeri olan bilişim sektörünün paydaşlarını, bilişim odaklı sektörleri, iş dünyasını, kamu kurum, kuruluşlarını ve üniversiteleri bir araya getireceğini söyledi.

Türkiye'nin dijital dönüşümde iyi durumda olduğunu aktaran Aktepe, ülkenin özellikle e-Devlet hizmetinde öne çıktığını kaydetti.

Dijital Türkiye skoru 70,44 oldu

Kurultayda yapılan tanıtıma göre, dernek tarafından, Türkiye'nin dijital dönüşüm politikalarında izlenebilirliği artırmak ve uluslararası mukayeseli olarak dijital olgunluk seviyesini ölçmek için Dijital Türkiye Endeksi Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında belirlenen metodolojiyle yapılan ölçümlemede, 2023 için Dijital Türkiye skoru 100 üzerinden 70,44 olarak belirlendi.

Ülkenin "hizmet sunumu" ekseni skoru ise 82,39, e-Devlet Kapısı skoru 80,77 oldu. Bu değerlerle Türkiye, AB ortalamasının üstünde yer aldı.

Türkiye, e-fatura gönderen firma sayısında da 92,6 ile yine AB ortalamasını geçti.

Ülkenin, "toplum ekseni" skoru 71,42, "ekonomi ekseni" skoru 64,01, "devlet ekseni" skoru 67,92 ve "dijital ekosistem ekseni" skoru da 66,47 olarak tespit edildi.

Bilişim Sözlüğü tanıtıldı

Etkinlik kapsamında bilişim terimlerinin Türkçeye çevrildiği Bilişim Sözlüğü de tanıtıldı.

Söz konusu sözlüğün dijital haline derneğin internet sitesinden, basılı haline ise TBD'den ulaşılabilecek.

Toplantı kapsamında ayrıca Türkiye'de bilişim sektöründe öne çıkan kuruluş ve kişilere plaket verildi.