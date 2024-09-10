İhracat İklimi Endeksi 51.3 Seviyesine Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat İklimi Endeksi 51.3 Seviyesine Yükseldi

İhracat İklimi Endeksi 51.3 Seviyesine Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin 51,3 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bolat, ihracatta yaşanan artışın Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

10.09.2024 09:29
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin 51,3 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve iş dünyamız ile birlikte attığımız adımlar sayesinde ihracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine göre ihracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, ağustosta 51,3 seviyesine yükseldi. Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır. İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İhracat İklimi Endeksi 51.3 Seviyesine Yükseldi - Son Dakika

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