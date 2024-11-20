Türkiye-İrak Ticaret Hacmi Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-İrak Ticaret Hacmi Artacak

Bakan Bolat, Irak'la ikili ticaretin artırılması ve işbirliğinin çeşitlendirilmesi üzerinde durdu.

20.11.2024 11:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "(Irak) Karşılıklı olarak ikili ticaret hacmini artırma konusunda mutabık kaldık. Irak'ın ekonomik kalkınma hedeflerine, refahına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Irak'la işbirliği alanlarını çeşitlendireceğiz." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'ın Bağdat ve Basra kentlerinde iki gün süren resmi temaslarını tamamladı.

Türkiye'ye dönerken AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B görüşmelerinin gerçekleştiği ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Programın ilk ayağında başkent Bağdat'ta gerçekleştirdikleri görüşmelere işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştük ve karşılıklı olarak ikili ticaret hacmini artırma konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak, Irak'ın ekonomik kalkınma hedeflerine, refahına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Irak'la işbirliği alanlarını çeşitlendireceğiz. Iraklı mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Atir el-Greyri ve heyeti ile de bir araya geldik. Görüşmede iki ülke ticari ilişkilerini kapsamlı şekilde ele almak üzere aralık ayında İstanbul'da Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık."

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TMB Başkanı Erdal Eren ve çok sayıda Türk firmasının katıldığı Bağdat ve Basra ziyaretleri çerçevesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğinin altını çizen Bolat, iki ülkenin de karşılıklı ticaretin artırılması konusunda fikir birliğinde olduğunu aktardı.

"Yuvarlak masa toplantılarında önemli görüşmeler gerçekleştirildi"

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarının önemine dikkati çeken, burada önemli görüşmeler yapıldığını dile getiren Bolat, Iraklı yetkililerle birlikte bu toplantılara da katılarak iki ülke firmaları ile görüştüklerini anlattı.

Bolat, "Bağdat'ta müteahhitlik şirketlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Irak Ticaret Bakanı el-Greyri ve Irak İmar ve İskan Bakanı Sayın Bengin Rekani ile birlikte katıldık. Türkiye, Irak'taki müteahhitlik ve imar projeleri noktasında işbirliğine, Türk şirketleri de sahip oldukları tecrübe, ulaştıkları ileri teknoloji ve beceri seviyesi ile Irak'taki birçok önemli projede yer almaya hazır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi el-Sadavi ile gerçekleştirdikleri görüşmeye de değindi.

Türkiye'nin Irak'ta yapımına devam edilen Büyük Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi'ne büyük destek verdiğini belirten Bolat, "Söz konusu projeler hem iki ülke ilişkilerine hem de bölgesel ve küresel ticaretin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

"Basra, Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerinde başlangıç noktasıdır"

Ziyaretin ikinci ayağı Basra'da Vali Esad El-İdani ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Basra Valiliğinin ev sahipliğinde Türk ve Iraklı iş insanlarının bir araya geldiğini söyledi.

"Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" toplantısının Basra ayağının önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığını kaydeden Bolat, Türkiye'nin önemli bir ticaret ve enerji merkezi olan Basra'nın imarına ve istikrarına büyük bir önem verdiğini vurguladı.

Bakan Bolat, "Irak'ın Basra'da Faw Limanı'ndan başlayan Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir. Bir büyük kalkınma projesidir. Basra, Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerinde başlangıç noktasıdır. Türkiye'de Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan penceresidir." dedi.

Irak temaslarının oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Bolat, Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliğini de ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-İrak Ticaret Hacmi Artacak - Son Dakika

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