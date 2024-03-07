Türkiye İş Bankası, Türk bankaları arasında en yüksek marka değeri ile lider konumda - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İş Bankası, Türk bankaları arasında en yüksek marka değeri ile lider konumda

Brand Finance tarafından açıklanan 'Banking 500' raporuna göre, Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı. İş Bankası, finansal performans, sürdürülebilirlik ve marka gücü gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu sıralamada ilk sırayı almanın gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu belirtti.

07.03.2024 14:32
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Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin 'Banking 500' raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin 'Banking 500' raporunu açıkladı. Rapora göre, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Kamuya açık finansal verilere dayalı olarak gerçekleştirilen incelemelerde finansal performans, sürdürülebilirlik, tüketiciyle kurulan duygusal bağ gibi özellikleri yansıtan marka gücü, tahmini marka gelirleri gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede İş Bankası Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Bankası, Türk bankaları arasında en yüksek marka değeri ile lider konumda - Son Dakika

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