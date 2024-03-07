Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin 'Banking 500' raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.
Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin 'Banking 500' raporunu açıkladı. Rapora göre, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.
Kamuya açık finansal verilere dayalı olarak gerçekleştirilen incelemelerde finansal performans, sürdürülebilirlik, tüketiciyle kurulan duygusal bağ gibi özellikleri yansıtan marka gücü, tahmini marka gelirleri gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede İş Bankası Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye İş Bankası, Türk bankaları arasında en yüksek marka değeri ile lider konumda - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğunun rahatlayacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
YK Enerji, sürdürülebilirlik projeleri kapsamında Milaslı kadınlarla bir araya gelerek 'Yaşam Kat' adıyla sosyal alanda çalışmalarını sürdürdü. Milas'ta düzenlenen 'Arama Konferansı'nda kadınlar, fikirlerini paylaşarak projeler geliştirdi. Kadının güçlenmesine odaklanan YK Enerji, kadınların hayatını geliştirecek ve sosyal ekonomik hayata katılımlarını artıracak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?