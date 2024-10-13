Türkiye'nin AB'ye İhracatı Yüzde 3,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin AB'ye İhracatı Yüzde 3,1 Arttı

Türkiye'nin AB'ye ocak-eylül ihracatı 80,4 milyar dolara yükseldi, sektörlerde farklı performanslar görüldü.

13.10.2024 11:48
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 3,1 artışla 80,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Böylece AB'nin 9 aylık dönemde ihracatımızdaki payı yüzde 41,7 oldu." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin bu yıl ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192 milyar 808 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yılın ocak-eylül döneminde AB ülkelerine yaklaşık 78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu senenin 9 aylık performansının geçen yılın üzerinde olsa da beklentinin altında olduğunu kaydeden Gültepe, "Küresel rekabette yaşadığımız zorluklar ve AB'deki sıkılaştırıcı politikalara bağlı daralma, ihracatımızdaki artışın sınırlı kalmasında etkili oldu. Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye, AB ülkelerine yüzde 3,1 artışla 80,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece AB'nin 9 aylık dönemde ihracatımızdaki payı yüzde 41,7 oldu." dedi.

Gültepe, AB'ye ihracatta, 10 ülkede azalış görülürken, 16 ülkede artış olduğunu belirterek, değer bazında bakıldığında en yüksek artışın 736 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirildiğini dile getirdi.

AB'ye ihracatta ilk sırada Almanya'nın yer aldığını aktaran Gültepe, "En büyük partnerimiz Almanya'ya ihracatımız yüzde 3,7 azalarak 15,3 milyar dolar oldu. Almanya'yı 9,4 milyar dolarla İtalya, 7,4 milyar dolarla İspanya, 7,2 milyar dolarla Fransa ve 6,4 milyar dolarla Hollanda takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatı değer bazında en fazla artan sektör çelik oldu

Mustafa Gültepe, bu yıl itibarıyla Türkiye'nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatta sektörel bazda belirgin artışlar ve düşüşler gözlemlediklerini söyledi.

İhracatı değer bazında en fazla artan sektörün 1,2 milyar dolar artışla çelik olduğunu kaydeden Gültepe, "Çelik bu yıl 9 ayda 5,1 milyar dolar ihracata ulaştı. Bunun dışında kimyevi maddeler, otomotiv ve fındık ve mamulleri sektöründe önemli artışlar yaşandı." ifadesini kullandı.

Gültepe, AB'ye en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün ise 18 milyar dolar ile otomotiv olduğuna işaret ederek, "Otomotivi 10 milyar dolarla kimyevi maddeler, 8,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 5,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik ve 5,1 milyar dolar ile çelik sektörleri takip etti." dedi.

Bazı sektörlerde dikkati çeken düşüşler yaşandığının altını çizen Gültepe, "Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracatı, yüzde 39,5 oranında büyük bir gerileme ile 226,7 milyon dolara düştü. Deri ve deri mamulleri sektörü 555,2 milyon dolardan 476,5 milyon dolara gerilerken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 8,9 milyar dolardan 8,4 milyar dolara düştü." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin AB'ye İhracatı Yüzde 3,1 Arttı - Son Dakika

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