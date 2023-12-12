"Türkiye\'nin elektriğinin yüzde 10\'unu güneşten karşılamayı hedefliyoruz"

Güneş enerjisi sektörünün en kapsamlı ve en dinamik etkinliklerinden biri olan SolarVizyon Güneş Enerjisi Kongresi bu yıl 6'ncı kez İstanbul Harbiye Askeri Müze'de temiz enerji sektörü paydaşlarının çok geniş bir katılımı ile düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda müstakbel güneş enerji santrali (GES) yatırımcısının olması da dikkat çekti.

Güneş enerjisi teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği nokta, güneş enerji santrali yatırım süreçleri, güneş enerjisini depolama sistemleri gibi konular SolarVizyon Güneş Enerjisi Kongresi'nde masaya yatırıldı. Program kapsamında güneş enerjisi sektöründeki güncel problemler ve çözüm önerileri, üretilen enerjinin depolanması ve elektrikli ulaşım ile entegrasyonu uzman isimler tarafından gündeme getirildi.

Ana sponsorluğunu Rönesans Holding'in üstlendiği kongrede Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Rönesans Enerji Genel Müdürü Gökhan Gökdoğan ve YEO Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Dr. Alper Baykut, APLUS Enerji Kurucu Ortağı Ozan Korkmaz, Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, Fichtner Türkiye PV Team Türkiye Başkanı Veli Nişancı, Astronenergy Genel Müdür Yardımcısı Başar Yılmaz, İnfo Yatırım Araştırma Departmanı Uzman Analisti İbrahim Şişman, IQB Solutions Kurucu Ortağı Abdülkadir Karaduman, Istoce Solar Kurucusu Erkan Öztürk, Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Yeşil Büyüme CEO'su İlyas Gülenç, YEO Teknoloji Ar-Ge Müdürü Barış Arıcı konuşmacı olarak yer aldı.

"Yenilenebilir enerjide bürokrasi süreci kısaltılmalı"

SolarVizyon Kurucusu Ateş Uğurel etkinlikte şöyle konuştu: "Kongrede temel olarak güneş enerjisi sektöründeki güncel sorunlar ve çözümler tartışılıyor. Güneş enerjisi şu anda hem dünyada hem de Türkiye'deki açık ara en ucuz ve en temiz elektrik üretim yöntemi fakat kurulu gücümüz hala olması gerekenden az. Güneş enerjisini çok daha hızlı bir şekilde tabana yaymamız gerekiyor. Örneğin Türkiye'de mesken çatılarına güneş paneli kurmak hala çok uzun ve zorlu bürokratik süreçleri aşmanızı gerektiriyor. Bazen 1 yıla varan bir bürokrasi süreci oluyor. Bu sürenin çok kısalması lazım, toplumun da bilinçlenmesi lazım. Bir önceki Enerji Bakanımızın da defalarca belirttiği gibi vatandaşın çatısına bir güneş paneli koyması bir uydu anteni takması kadar kolay ve hızlı olmalı."

"Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu güneşten karşılamayı hedefliyoruz"

Uğurel, "3-4 yıl önce Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 1'i güneş santrallerinden karşılanıyordu. Şu anda yüzde 5-6 gibi rakamlara geldik. Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 10'unu doğru yatırımlarla iki yıl içinde güneşten karşılamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için konutlarda güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması, tarım ve hayvancılık ile entegre güneş enerji santrallerinin kurulması ile rezervuarlı hidroelektrik santrallerimizin içine yüzer GES'ler kurmak gibi çok farklı başlıklarda aksiyona geçmemiz gerekiyor" dedi.

"Elektrik fiyatlarına artış geldikçe güneş enerjisine talep artıyor"

Güneş enerjisine yapılan yatırımlardan da bahseden Uğurel, "GES yatırımları son 2 sene çok iyiydi. Sanayi elektriğine gelen zam sonrası GES'e inanılmaz bir talep geldi. Ayrıca geçen sene finansmana erişim daha kolay, finans maliyeti çok daha düşüktü. Elektrik fiyatlarına zam geldikçe güneş enerjisine talep artıyor. Enerji ihtiyacını tercihen güneşten sağlaması gereken elektrikli araçlar da hayatımıza girdi. Mevcut finans sorununun çözülmesi ve kapasitelerin şeffaf-adil tahsis edilmesi yatırımlara olan talebi tekrar canlandıracaktır, elektrik fiyatlarının maliyet esaslı, serbest piyasa koşullarında belirlenmesi de güneş enerjisine geçişi hızlandıracaktır" diye konuştu.

"Enerji depolamada yerli sanayici desteklenmeli"

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, "Kontrolmatik Teknoloji olarak lityum demir fosfat batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikası ile yüksek güçte enerji depolama ihtiyacı olan; enerji santralleri, şehir şebekeleri, fabrikalar, ev uygulamaları ve yüksek güç gerektiren iş makinası, deniz taşıtı ve tren gibi alanlara hitap edecek enerji depolama ürünleri üretiyoruz. Ankara Polatlı'daki fabrikamız ilk faz olarak ürün grubuna göre farklı kapasitelerde enerji depolama ürünleri sunuyoruz. Avrupa kalitesinde ve standartlarında lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya üreten tek firma olduğumuzu söyleyebiliriz şu an Türkiye'de. Türkiye'de üretilmeyen batarya hammaddelerine uygulanan bir vergi var. Enerji depolamada Türkiye'ye yapılan bitmiş ürün ithalatında vergi olmaması maliyetleri artırıyor. Enerji depolamada ithalatta gözetim uygulamaları ve ithalata vergi konusunda yerli sanayiciyi koruyan önlemlerin mevzuatla düzenlenmesi ile enerji depolamada da yerli sanayimiz daha da gelişecektir" şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisine 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz"

Kongrenin ana sponsorlarından Rönesans Enerji Genel Müdürü Gökhan Gökdoğan da güneş enerjisine yapacakları yatırımlardan bahsetti. Gökdoğan, "Rönesans Enerji hidroelektrik santralleri tarafında 166 megawatt kurulu gücünde 6 tane hidroelektrik santrale sahip. Son dönemde yeşil dönüşüm hedefleriyle birlikte rüzgar ve güneşe de yatırım yapma kararı aldık. 2023 yılında Total Energies Rönesans Enerji'ye yüzde 50 ortak oldu. Bu işbirliğiyle birlikte 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımın 1 milyar dolarlık kısmı güneş enerjisine yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Depolama tesislerine ilişkin açıklamalarda bulunan YEO Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Dr. Alper Baykut ise "Güneş ve rüzgar yatırımlarını mevzuat gereği depolamasız yapamıyoruz. Mevzuat olmasa da yenilenebilir enerjiyi kesintisiz hale getirmek için tek çare bu enerjiyi depolamaktır. Enerji depolamanın farklı yöntemleri var. Günümüzde kabul edilmiş çözüm olarak batarya depolamaları var. Batarya yatırımlarıyla güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları birbirine denk gitmek zorunda. Bu durum yatırımcıya maliyeti artıran bir külfet. Bunun çözümü finansal destekler ve kredi destekleri olabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL