Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir'de kuraklık çiftçiyi vurdu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hububatta taban ve sulak arazilerde verim kaybının yüzde 30-40'lara, kıraç alanlarda ise verim kaybının yüzde 80-90'lara ulaştığı belirtildi.

Göl sularının dibinde yer almasına rağmen Beyşehir ilçesinde, geride kalan sezonda hububatta kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan yüzde 100'lere ulaşan verim kaybı sebebiyle biçerdöverlerin girmediği araziler bile görüldü. 2021 yılını en az zararla atlatmaya çalışan çiftçiler ise umudunu bir sonraki yılın ekimlerine bağladı. Ancak, sürekli artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiler, ekimlerini istedikleri şekilde nasıl tamamlayabileceklerini kara kara düşünüyor.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir bölgesinde geride kalan hububat dönemini değerlendirirken, bir süre önce başlayan yeni ekim dönemine ait bilgilendirmelerde de bulundu. Oldukça kurak geçen 2021 yılı mahsul sezonunun geride kaldığını belirten Başkan Ağralı, yaşanan şiddetli kuraklıktan hububat başta olmak üzere bölgede ekimi yapılan pek çok ürünün olumsuz etkilendiğini belirtti. Tahıl ambarı olan Konya'nın hububat ekilişinin yapıldığı önemli ilçelerinden birisi olarak nitelendirdiği Beyşehir yöresinde, bu yıl taban ve sulak yerlerde üreticilerin yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranlarda ürünlerinde verim kaybı yaşadığına vurgu yapan Ağralı, kıraç alanlarda ise durumun oldukça kötü olduğuna dikkati çekti. Bu alanlardaki verim kaybının yüzde 80-90'lara kadar ulaştığını aktaran Ağralı, verim kaybında yüzde 100'e yaklaşan bazı yerlerde tarım alanlarına biçerdöverlerin dahi giremediğini vurgulayarak, son yıllarda çiftçinin ilk kez böylesine kötü bir dönemi yaşadığına şahit olduklarını dile getirdi.

"Pancarda da yüzde 30 ila 40'lara varan bir verim kaybı gözledik"

Beyşehir'de hububatın ve diğer ürünlerin ardından şeker pancarı hasadının da devam ettiğinin altını çizen Ağralı, pancarda da yüzde 30 ila 40'lara varan bir verim kaybı gözlediklerini vurguladı. Beyşehir'de sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler için ekim döneminin de başladığını hatırlatan Ağralı, üreticinin ekim mesaisinin hala devam ettiğini aktardı. Tarım alanlarında çiftçilerin ekim işinin yüzde 70'ini tamamladığını, geriye kalan yüzde 30'luk bölümde halen ekim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. - KONYA