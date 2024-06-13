Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye'nin Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artarak 180,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,1 artarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 azaldı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 1,2 arttı. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu ise yüzde 52,1 ABD doları, yüzde 21,1 Euro, yüzde 11,7 TL ve yüzde 15,1 diğer döviz cinslerinden oluştu.

13.06.2024 10:31
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Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,1 oranında artarak 74,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 22,6 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 oranında azalarak 19,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,2 oranında artışla 21 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,0 oranında artışla 18,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalarak 54 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artarak 38,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,2 oranında artarak 96,3 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artarak 97,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,2 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Nisan sonu itibarıyla 4,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 279 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2024 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,1'i ABD doları, yüzde 21,1'i Euro, yüzde 11,7'si TL ve yüzde 15,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2024 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,4, Merkez Bankası'nın yüzde 19,6, özel sektörün ise yüzde 58,0 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı - Son Dakika

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