Türkiye'nin Kredi Notu Artırıldı

27.02.2026 10:04
R&I, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'BB'ye yükseltti. Bu, 8 yıl sonra bir ilk.

Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti, böylece ülkenin kuruluş nezdindeki kredi notu 8 yıl sonra ilk kez artırılmış oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme notunu paylaştı.

Kuruluş, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Böylece Türkiye'nin kuruluş nezdindeki kredi notu, yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez artırıldı.

Makroekonomik istikrar odaklı politikalar kredi notunda belirleyici oldu

R&I tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politika çerçevesinin, kredi notu artışında belirleyici olduğu belirtildi.

Enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın, politika belirsizliklerini azaltarak makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği ifade edilen raporda, ekonomik aktivitede kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesine de dikkati çekildi.

Raporda, dış denge tarafında ise cari açığın belirgin şekilde daralması, sermaye girişleri ve döviz rezervlerinde hem miktar hem de kompozisyon açısından gözlenen iyileşme, Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltan unsurlar arasında gösterildi.

Finansal istikrar destekleniyor

Finansal sektörün görünümüne ilişkin olarak bankacılık sisteminin güçlü sermaye yeterliliği, yüksek karlılık ve düşük takipteki kredi oranı sayesinde finansal istikrarı desteklemeye devam ettiği bildirilen raporda, kamu maliyesi tarafında ise deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyon sürecinin ilerlediği, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin yeniden fazla vermesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük seviyede olmasının, borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir çıpa oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

