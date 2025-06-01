Türkiye Süt Üretiminde Önemli Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Süt Üretiminde Önemli Destek

01.06.2025 11:16
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Türkiye, çiğ süt üreticilerine 2020-2024'te 19,1 milyar lira destek sağladı. Süt üretimi arttı.

İnek sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa'da 3'üncü sırada yer alan Türkiye, çiğ süt üreticisine 2020-2024 döneminde 19,1 milyar lira destek aktardı.

AA muhabirinin, "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de çiğ süt üretimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı.

Bu üretimin yüzde 93,6'sını inek, yüzde 4'ünü koyun, yüzde 2,1'ini keçi ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı da bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 1 milyon 15 bin 647 tona çıktı. Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 2 milyon 854 bin 383 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 431 bin 927 tona yükseldi.

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü sırada yer alıyor.

Ülkede süt ve süt ürünleri tüketimi de kişi başına yıllık yaklaşık 263 litre olarak hesaplandı.

Üretimde verimlilik ön plana çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerin girdi maliyetlerine katkı sağlanması ve üretimin sürdürülebilirliği için çiğ süt desteklerine devam ediyor.

Çiğ sütte bu yıl uygulanmaya başlanan yeni destekleme modeliyle, temel desteklerin yanında yönlendirici ve verimlilik odaklı başlıklar ön plana çıkıyor. Böylece, kaliteli çiğ süt üretiminin artırılması, spekülatif piyasa hareketliliğinin önlenmesi, hayvancılık işletmelerinin gençleştirilmesi, kadınların üretimde aktif rol oynaması ve belirlenen bölgelerde üretim planlamasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıkça, hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli paya sahip aile işletmeleri, kadın, genç ve kalite kriterlerini sağlayan üreticiler ile ari işletmeler için ilave destek primi ödeniyor.

Bu kapsamda, 2020'de üreticilere 2 milyar 229 milyon 750 bin lira çiğ süt desteği ödendi. Bu tutar, 2021'de 2 milyar 337 milyon 150 bin lira, 2022'de 4 milyar 746 milyon 602 bin lira ve 2023'te 4 milyar 258 milyon 355 bin lira olarak gerçekleşti.

Üreticilere geçen yıl 5 milyar 517 milyon 772 bin lira destekleme ödemesi yapılırken, 2020-2024 dönemindeki destek tutarı 19 milyar 89 milyon 629 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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