23 Ağustos 2022 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde Karadon 1'nci Kartiye yeni üretim panosu için düzenlenen törene, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir , TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun , Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner , sendika şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Necdet Özdemir, Kamil Altun, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Karadon'da yeni üretim panosu açıldı - Son Dakika

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