Türkiye Teknoloji Buluşmaları Ankara'da

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) desteğiyle Eticaret Merkezi AŞ tarafından düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen etkinliğin bu yılki ana konusu "e-Ticaret ve e-İhracat", 10'uncu yıl özel teması ise "Yapay Zeka" olarak belirlendi.

Türkiye Teknolojileri Buluşmaları Platformu Kurucusu ve Eticaret Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, teknoloji buluşmalarına 2013 yılında başladıklarını ve yaklaşık 150 bin kişiyi bir araya getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin en uzun soluklu etkinlik zinciri olduklarını söyledi.

Dijital devrimin hakim olduğu bu dönemde herkesin dijitalle iç içe yaşadığını ifade eden Özdemir, "İşini dijital tabanlı iş modelleriyle güçlendirmek ve yeni nesil iş modelleriyle yeni bir geleceğe yönelmek isteyenleri buluşmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin vizyonunu genişleten ve katkı sağlayan sektör temsilcileriyle, Türkiye'nin dört bir yanına giderek, KOBİ'lerimizle bilgi ve başarıları paylaşmak." dedi.

"Yapay zeka öncelikle yöneticilerin yerini alacak"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu da etkinlik kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Odağında Yeni Nesil Ticaret" panelinde konuştu.

Çevikoğlu, yapay zekanın insanların işlerini ellerinden alacağına ilişkin tartışmaların yaşandığını dile getirerek, "Yapay zeka öncelikle yöneticilerin yerini alacak. Çünkü yapay zeka, yöneticilerden daha hızlı karar alıyor ama alt kademelere doğru gidildiğinde, yapay zekanın bu konuda biraz daha gelişmesi lazım." ifadesini kullandı.

e-Ticaret pazarının yarısının Çin'de olması nedeniyle eğilimin oraya kaydığını aktaran Çevikoğlu, dünyada her 4 paketten birinin, Türkiye'de ise 20 paketten birinin yurt dışına satıldığını, bu nedenle yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, Çin ve Hindistan gibi doğu pazarlarının, Türk ürünleri açısından çok uygun olduğuna dikkati çekerek, "ABD pazarında Türk firmaları adına rekabet çok, fakat doğu pazarları bu anlamda çok yeni ve potansiyeli de çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.