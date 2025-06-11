Türkiye Teknoloji Yatırımları Londra'da Tanıtıldı

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırım ortamı ve bu alanda sunduğu avantajlar, Londra Teknoloji Haftası'nda tanıtıldı.

Londra Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye'de teknoloji ve startup ortamının tanıtımı amacıyla "Türkiye Showcase" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez, hizmet ihracatının artık ülkeler için stratejik güç haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin bu gerçeği benimseyerek hizmet sektörüne önem verdiğini dile getiren Sönmez, hizmet sektöründe bilgi teknolojilerinin en dinamik alanlardan biri olduğuna işaret etti.

Sönmez, teknolojinin sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda dönüşüme öncülük ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin bilişim sektörü ihracatının son birkaç yılda 5 milyar dolar seviyesine ulaştığını anımsattı.

Bu başarıda Türkiye'nin bu alandaki politika çerçevesinin etkili olduğunu söyleyen Sönmez, sektörün potansiyelinin daha yüksek olduğunu ve bu potansiyeli kullanmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim ve Yazılım Komitesi Başkanı İlhan Bağören ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İngiltere Ülke Danışmanı Enes Güzel de panelde, Türkiye'nin startup ve teknoloji yatırımlarında sunduğu avantajları anlattı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Londra Teknoloji Haftası'na katılan firmaların bulunduğu Türkiye pavilyonunu ziyaret ederek, firmalara ilişkin bilgi aldı.

Londra Teknoloji Haftası'na, Türkiye'nin dört büyük teknoparkı dahil olmak üzere 33 firma ve Türkiye'den 150 temsilci katılım sağlıyor.

Türk teknoloji girişimcileri, hafta kapsamında bilişim teknolojileri alanındaki ihracatlarını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital gücünü küresel çapta daha görünür kılmayı amaçlıyor.