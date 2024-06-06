Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için kararlı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için kararlı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için kararlı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığı vurguladıklarını belirtti. Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ve Özbekistan Gümrük İdaresinin modernizasyon çalışmalarına destek verme konularında mutabık kaldıklarını ifade etti. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaretin daha da kolaylaşacağına inandığını belirten Bolat, işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğini söyledi.

06.06.2024 15:07
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığı vurguladıklarını bildirdi.

Bolat, Kudratov ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve karşılıklı yatırım ilişkilerini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığı ortaya koyduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, Özbekistan Gümrük İdaresinin modernizasyon çalışmalarını olumlu bulduğumuzu ifade ederek, bu alandaki teknik desteklerimizi artırmanın, iki ülke arasındaki ticaretin daha da kolaylaşmasını sağlayacağını düşündüğümüzün altını çizdik. Türkiye ve Özbekistan işbirliğinin, atılan bu sağlam adımlarla gelecekte daha da güçleneceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için kararlı - Son Dakika

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