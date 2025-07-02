Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı Açıldı

Türkmenistan- Türkiye Ticaret Fuarı ile F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

İki fuarın açılışı da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov'un katılımıyla aynı anda gerçekleştirildi.

Federal Fuar ve So Fuar işbirliği ile "Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları" mottosuyla düzenlenen F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı bu yıl 17 ülkeden katılımcı ve 120 ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonele ev sahipliği yapıyor. 700'den fazla stantta 1000'i aşkın katılımcı firmayı ağırlayan fuarın bu yılki onur ülkesi ise Türkmenistan oldu.

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl onur ülkesi olan Türkmenistan'ın fuara daha güçlü bir değer kattığını belirterek, tekstilden gıdaya, üretim teknolojilerinden ambalaja kadar geniş yelpazedeki bu güçlü katılımın iki ülke arasındaki ticaret potansiyelini gösterdiğini ifade etti.

"2024'te Türkmenistan'a 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Gültepe, Türkiye ile Türkmenistan arasında dengeli bir ticaretin olduğunu söyleyerek, "2024'te Türkmenistan'a 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İthalatımız da yine yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızda ilk 5 sektör arasında, kimya sektörü 171 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Kimya sektörünü, 142 milyon dolarla elektrik-elektronik, 107 milyon dolarla çelik, 101 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ve 71 milyon dolarla iklimlendirme sektörlerimiz izliyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki 2,2 milyar dolar olan ticaret hacminin, 5 milyar dolara çıkarılabilecek potansiyelde olduğunu vurgulayan Gültepe şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kardeş Türkmenistan'la da enerji gibi stratejik alanlarda da karşılıklı işbirliğimiz giderek derinleşiyor. Son dönemde atılan adımlar, ortak vizyonumuzu ve bölgesel dayanışmamızı daha da pekiştiriyor. Türkmenistan Türk dünyasıyla bütünleşme sürecinde büyük önem arz ediyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliğimizin derinleşmesinin ticaretimize de pozitif yansımaları olacağına inanıyoruz."

Türkmenistan Tekstil ve Sanayi Bakanı Nurmuhammet Orazgeldiyev de Türkmenistan'ın ihracat ürünlerine ilişkin fuarın İstanbul'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Bugün açılışı gerçekleştirilen fuarlar, iki kardeş halk arasında mevcut olan dostluk ve iş birliğini daha da pekiştirecek, devletlerarası ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak." dedi.

"Fuara Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ne mensup 30'dan fazla özel sektör kuruluşu iştirak ediyor"

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mergen Gordov ise Türkmenistan'ın, ekonomik kapasitesini istikrarlı bir şekilde artırırken modernleşmeye yönelik stratejik kalkınma hedeflerini de kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirtti.

Gordov, "Ekonominin çeşitli sektörlerinde uygulanan geniş çaplı reformlar, ülkemizin yatırım ortamının cazibesini artırırken dış ekonomik ilişkilerin gelişmesi için de elverişli bir ortam hazırlıyor. Bu da dinamik Türk pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefleyen yabancı yatırımcılar ile Türkmen iş dünyasının temsilcileri arasında, yeni iş birliği fırsatlarına yönelik ilgiyi artırıyor." dedi.

Fuarların Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın bir nişanesi olduğunu belirten Gordov, "Bu kapsamda fuara Türkmenistan'dan 19 kamu kurumu ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ne mensup 30'dan fazla özel sektör kuruluşu iştirak ediyor. Fuar katılımcıları, bu vesileyle Türkmenistan'da üretilen gıda, tekstil, kimya, tarım ve sanayi ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar." açıklamasında bulundu.

İşlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen fuar, 5 Temmuz Cumartesiye kadar 6 farklı bölümde ziyaretçilerini kabul edecek.