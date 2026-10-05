TÜRKPATENT Başkanı Durak, ISIF'26'da 11 ülkeden 367 buluşun sergilendiğini açıkladı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, TEKNOFEST Güneydoğu'da 11 ülkeden 367 buluşun sergilendiğini belirterek, "TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini üretime dönüştüren, ülkemizin yenilik ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren çok önemli bir buluşma noktası." dedi.

Durak, AA muhabirine, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ile festival bünyesinde gerçekleştirilen TÜRKPATENT 11. Uluslararası Buluş Fuarı'na (ISIF'26) ilişkin değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST sayesinde bilim ve teknoloji alanında özellikle gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların geniş kitlelerle buluşturulduğunu vurgulayan Durak, festivalin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Durak, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarihi birikimiyle bilim ve teknolojinin aynı zeminde buluşmasının ayrı bir anlam taşıdığına dikkati çekerek, "TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini üretime dönüştüren, ülkemizin yenilik ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren çok önemli bir buluşma noktası. Burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar ve teknolojiye duyulan yoğun ilgi, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz açısından son derece kıymetli." diye konuştu.

"Teknolojilerin görünür hale gelmesi açısından önemli"

Durak, TÜRKPATENT'in de ISIF'26 ile TEKNOFEST'te yer aldığını anımsatarak, fuarın 2019'dan itibaren TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu yıl TEKNOFEST'te 600 metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda Türkiye dahil 11 ülkeden 367 buluşun sergilendiği bilgisini veren Durak, Azerbaycan, Fransa, İran, Japonya, Kanada, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Tacikistan, Tunus ve Yemen'den de fuara katılım sağlandığını kaydetti.

Durak, TÜRKPATENT ISIF'26'da çok farklı teknoloji alanlarında geliştirilen buluşları, buluşçuları, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını ve teknoloji ekosisteminin farklı aktörlerini aynı ortamda buluşturduklarına işaret ederek, "Amacımız bu buluşların yalnızca sergilenmesi değil, görünürlük kazanması, yatırımcı ve sanayiyle buluşması ve nihayetinde ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesine katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Bir fikrin geliştirilerek buluşa dönüştürülmesi kadar sınai mülkiyet haklarıyla korunmasının ve ticarileştirilmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Durak, Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında güçlü bir sınai mülkiyet sisteminin kritik rol oynadığını dile getirdi.

Durak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hedeflediği güçlü ve bağımsız teknoloji ekosisteminin temel unsurlarından birinin de sınai mülkiyet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sınai mülkiyet, teknoloji üretme yolculuğunun önemli bir parçası. TÜRKPATENT olarak sadece başvuruların ve tescillerin artmasını değil, ortaya çıkan fikri değerlerin korunmasını, ticarileştirilmesini ve ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamasını önemsiyoruz. TEKNOFEST ve TÜRKPATENT ISIF gibi organizasyonlar da gençlerimizin ve buluşçularımızın geliştirdikleri teknolojilerin görünür hale gelmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor."

"Buluşçularımızın başarılarını ödüllendirdik"

Fuarda sergilenen buluşların yerli ve yabancı üyelerden oluşan Jüri Kurulu tarafından değerlendirildiğini aktaran Durak, dereceye giren buluşların ödüllerine kavuştuğunu söyledi.

Durak, TÜRKPATENT ISIF'26 kapsamında farklı kategorilerde belirlenen özel ödüllerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla sahiplerine verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başarılı buluşlar ayrıca altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirildi. TÜRKPATENT ISIF'26 ile buluşçularımızın ortaya koyduğu yenilikçi çalışmaların görünürlüğünü artırmayı, başarılarını teşvik etmeyi ve buluşların ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beş gün boyunca Şanlıurfa'da bilim, teknoloji ve inovasyonun heyecanını hep birlikte yaşadık."