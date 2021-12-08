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Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi - Son Dakika

Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi

08.12.2021 12:17
Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde zamlar devam ediyor. Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonunun aylık yüzde 3.51; yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklasa da market rafları, her gün değişen fiyat etiketleriyle dolu.

Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi

15 AYDA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Buna göre 6'lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.

Tuvalet kağıdının 3 Eylül 2020'de ise indirimli fiyatının 44,90 olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

TÜİK açıklamasının ardından toz deterjan ürünlerinin fiyatları 87,90'dan 127 liraya, çocuk bezleri 44 liradan 59 liraya, Antep fıstığı ise 19 liradan 29 liraya yükseltilmişti.

Dün motorine de yeni zam yapıldı. 66 kuruşluk artışın ardından motorinin litre fiyatı 10 lirayı geçerek yeniden benzinden pahalı hale geldi.

Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi

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Son Dakika Ekonomi Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi - Son Dakika
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