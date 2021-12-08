Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonunun aylık yüzde 3.51; yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklasa da market rafları, her gün değişen fiyat etiketleriyle dolu.

15 AYDA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Buna göre 6'lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.

Tuvalet kağıdının 3 Eylül 2020'de ise indirimli fiyatının 44,90 olduğu görüldü.