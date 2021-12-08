Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonunun aylık yüzde 3.51; yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklasa da market rafları, her gün değişen fiyat etiketleriyle dolu.
Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
Buna göre 6'lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.
Tuvalet kağıdının 3 Eylül 2020'de ise indirimli fiyatının 44,90 olduğu görüldü.
TÜİK açıklamasının ardından toz deterjan ürünlerinin fiyatları 87,90'dan 127 liraya, çocuk bezleri 44 liradan 59 liraya, Antep fıstığı ise 19 liradan 29 liraya yükseltilmişti.
Dün motorine de yeni zam yapıldı. 66 kuruşluk artışın ardından motorinin litre fiyatı 10 lirayı geçerek yeniden benzinden pahalı hale geldi.
Son Dakika › Ekonomi › Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi