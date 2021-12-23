Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı

Vizyoner'21 Zirvesi 'Fark Et' temasıyla gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, zirve kapsamında düzenlenen 'Dijital Fark Et' paneline konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen panelde dijital okuryazarlığın önemi konuşuldu.

'Fark Et' temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner'21 Zirvesi'ne katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Dijital Fark Et' kategorisinde düzenlenen panelde konuştu.

Yazıcı, internet ile beraber milyarlarca insanın birbirleriyle iletişim kurduklarını söyleyerek, "Artık büyük balık küçük balığı yutar değil, hızlı balığın yavaş balığı geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla dijital bizim hayatımıza girdi. İnsanları direkt etkiliyor. Bundan izole olmamız mümkün değil. Dijital okuryazarlıktan bahsediliyor. Artık normal okuryazarlık yerine bilgisayar okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı ortada. 2025 planlarında dijital okuryazarlık tüm yüksek eğitim kurumları dahil işin içerisinde olacak. Böyle bir dünyada bizim dijital okuryazarlık olarak devam etmemiz lazım" dedi.

"Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız"

Vizyoner 21'de konuşulan konunun mottosunun 'Fark Et' olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Zirvede; dijitali, çevreyi, girişimcilik konusundaki farkındalığı ve değişimi fark et başlıkları ele alındı. Hızlı değişen bir dünyada böylesine önemli bir oturum çok kıymetli. İnternet ile doğan bir Z kuşağı var. Bundan çok bahsediliyor. Sergide Z kuşağının yetiştiği internetin daha kullanılmadan önce olan dijital cihazlarımızı sergiledik. Kendime ait ilk bilgisayar, hard disk, cep telefonları gibi ürünler bulunuyor. Bunları burada sergilememin sebebi, nereden nereye geldiğimizi göstermektir. Belki de şu anda eski dönemde olan süper bir bilgisayardan daha hızlı çalışan bir cep telefon günümüzde mevcut. Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız. Dolayısıyla bilgisayar okuryazarlığımızın dışında, dijital okuryazarlığımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Yeni unicornlar çıkarmamız bunlara bağlı. Bu kapsamda, dünyadaki var olan dijital yarışta yerimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL