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Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor - Son Dakika

Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor

15.02.2022 08:10
Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor

Temel gıdaların ardından özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

Konutlarda da 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor

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Son Dakika Ekonomi Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor - Son Dakika
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