UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor - Son Dakika
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UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor

05.05.2022 14:50
UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar aldığını belirtti.

Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Türk fındığını 6 kıtada tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.

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Bekir Pakdemirli, Fındık, Nisan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor - Son Dakika


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