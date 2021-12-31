Üye Girişi
Uğurdağ: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Uğurdağ: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

31.12.2021 14:15
Uğurdağ: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomik ve sosyal hayatta gelişim ve kalkınma için önceki yıllarda olduğu gibi 2022'de de var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomik ve sosyal hayatta gelişim ve kalkınma için önceki yıllarda olduğu gibi 2022'de de var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

2021 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Dünya geneline yaşanan koronavirüs pandemisinin etkilerinin kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte 2021 yılında yeni normalleşme dönemi akabinde yoğun bir iş temposu içerisine girilmiş, bütün sektörlerimizde canlılığı tetiklemek için yoğun çaba sarf edilmiştir. Bunun akabinde küresel bazda yaşanan krizlerin de etkilerinin hafifletilmesiyle ekonomik canlılık yeniden sağlanmıştır. Bu hususta gerek hükümetimiz gerekse işverenlerimiz taşın altına ellerini koyarak gerekli sorumlulukları almış ve sarf edilen çabalar neticesinde gelen ekonomik hareketlilik sosyal hayatta da karşılığını bulmuştur. Son zamanlarda sektörlerimizden gelen talepler ve üst kuruluşumuz TOBB'un da gündeminde yer alan asgari ücret ve işverenlere yönelik vergi indirimleri hususlarında hükümetimiz tarafından alınan kararlar ve sağlanan kolaylıklar da bu ekonomik yükselişin istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ilerleyişi 2022 yılında da sürdürmek, gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta insanlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için İnegöl olarak üzerimizi düşeni yapacağımıza inancımız tamdır. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle girecek olduğumuz 2022 yılının ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, sıkıntılardan uzak sağlıklı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
500

Yavuz Uğurdağ, Ticaret, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uğurdağ: 'Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı         
14:23
2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?         
14:15
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05

Son Dakika Haberleri
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
13:27 Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı
13:24 Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo, evine giren 4 hırsızın saldırısına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Uğurdağ: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement