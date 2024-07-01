Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi'nde incelemede bulundu

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Ali Hamza Pehlivan ile Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Çeşmeli- Taşucu Otoyolu Projesi'nde incelemede bulundu.

İskurt, Vali Pehlivan ve beraberindeki heyetle yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı. Havalimanında yapılan incelemenin ardından düzenlenen toplantıda, tamamlanan alt yapı ve üst yapı çalışmaları, açılış öncesi hazırlıklar, ilgili birimlerin koordinasyon içinde yerine getirdiği iş ve işlemlere ilişkin hususlar değerlendirildi.

Heyette, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bakanlık ve havalimanı yetkilileri de yer aldı.

Heyet, Çeşmeli- Kızkalesi kesimini inceledi

Bakan Yardımcısı İskurt ve Vali Pehlivan, daha sonra Akdeniz sahil yolunda kesintisiz, yüksek standartlı ve güvenilir şekilde ulaşım sağlayacak olan Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından gerçekleştirilen toplantıda, otoyol inşaat sürecine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Heyette, AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, yüklenici firma ve karayolları yetkilileri yer aldı.

Kesintisiz trafik sağlanacak

Akdeniz Bölgesi'nin önemli destinasyonlarından Mersin'in Erdemli, Silifke gibi turizm ve başta tarım olmak üzere diğer ekonomik faaliyetlerin yapıldığı ilçelerini Mersin-Adana- Gaziantep Otoyolu'na bağlayacak proje kapsamında 7 tünel, 5 viyadük, 7 köprü, 23 üst geçit, 32 alt geçit ve 74 menfezin olacağı yolun tamamlanması ile Antalya-Mersin (D400) ve Konya-Mersin (D715) devlet yollarının transit trafiğinin, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleşmesiyle kesintisiz trafik sağlanacak. Ayrıca sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu kesiminin tamamlanmasıyla Taşucu Limanı'nın ekonomik açıdan cazibesi artacak, daha tercih edilir olacak ve Mersin Limanı'nın yoğunluk yükünü paylaşacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımda kolaylık sağlanarak, bölgedeki tarım, sanayi, lojistik ve turizm gibi sektörlerin gelişmesine büyük katkılar sağlanacak. - MERSİN