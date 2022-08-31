Hazırlıklar tamamlandı, bu gece 'Vira Bismillah' diyecekler - Son Dakika
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Hazırlıklar tamamlandı, bu gece 'Vira Bismillah' diyecekler

31.08.2022 09:18
Hazırlıklar tamamlandı, bu gece 'Vira Bismillah' diyecekler

Ülke genelinde denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkacak olmasının ardından bu gece denize açılacak olan tekneler son hazırlıklarını yaptı.

Ülke genelinde denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkacak olmasının ardından bu gece denize açılacak olan tekneler son hazırlıklarını yaptı. Balıkçı tekneleri 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için bu gece 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak ve sezona palamut avı ile başlayacaklar.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül'de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başlarken yeni sezondan umutlu olduklarını söylediler.

Geçen sezon palamudun olmadığını bu sezon ise beklentilerin iyi yönde olduğunu belirten Yılmaz Balıkçılık sahiplerinden Resul Yılmaz, "Yeni sezondan beklentilerimiz iyi yönde balık görünüyor palamut var inşallah iyi olacak. Geçen sezon da iyi idi ancak palamut yoktu bu sene daha iyi görünüyor inşallah iyi olacak biraz masraflarımız biraz arttı. Şu an Zonguldak tarafında balık yoğun görülüyor ancak denize çıkmadan net bir şey söylemek doğru değil. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor inşallah 31 Ağustos gecesi denize açılacağız. Biz çok eski 4 kuşak balıkçısıyız dedemin babası bu işi yapıyordu babadan da bize kaldı. 2005 yılında palamut çok olmuştu 2015'de de oldu bu sene daha çok görünüyor inşallah iyi olur vatandaşımızda ucuz balık yiyecek inşallah yalnız masraflarımız biraz daha yüksek" dedi.

Margo Hüseyin Balıkçı Gemisi Kaptanlarından Mustafa Yılmaz da "Hazırlıklarımız tamam. Beklentimiz avcılığın iyi olacağı yönünde. Sezona palamut avcılığı ile başlayacağız. Yaklaşık 4 yıldır bol palamut avcılığı olmuyordu inşallah bu sene bol olacak. Nisan 15 sezon bitiminden bugüne kadar ağların tamiri olmak üzere teknemizdeki diğer eksikleri gidermeye çalıştık. Genellikle Karadeniz'de avlanacağız, balık nerede olursa bizde peşinden gireceğiz. Sinop'da olursa Sinop'a, İstanbul'da olursa İstanbul'a gideceğiz" diye konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Balıkçılık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazırlıklar tamamlandı, bu gece 'Vira Bismillah' diyecekler - Son Dakika

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