Uluborlu'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Uluborlu'da Kiraz Hasadı Başladı

Uluborlu\'da Kiraz Hasadı Başladı
04.07.2026 10:50
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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kiraz hasadı yapıldı; 20 bin ton ihracat hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kiraz hasadı gerçekleştirildi.

Bahçelerden toplanan ürünlerin iç piyasa ve ihracat için hazırlandığı kent, Türkiye kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Yaklaşık 43 bin dekarlık alanda kiraz üretiminin yapıldığı Isparta'da, 16 bin dekarlık üretim alanıyla Uluborlu ilk sırada yer alıyor.

Yüksek rakımı sayesinde Türkiye'de geç hasat edilen kirazlardan biri olan Uluborlu kirazı, iri meyvesi, aroması ve uzun raf ömrüyle iç pazarda ve ihracatta talep görüyor.

llçede yaklaşık 30 yıldır kiraz üreticiliği yapan Ergün Ceylan, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını, bu yıl ise verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl dondan dolayı devletin çiftçiye destek verdiğini belirten Ceylan, "Bu yıl yeniden üretime döndük. Ürünlerimizin yüzde 80'ini Almanya üzerinden ihraç ediyoruz. Rusya'ya da gönderiyoruz. İç piyasada ise hallere ve İstanbul'a sevkiyat yapıyoruz. Hedefimiz 26, 28 ve 30 kalibre kiraz yetiştirmek. Tat ve aroma bakımından Uluborlu kirazı Türkiye'de tektir." dedi.

"Sezon sonunda 20 bin ton kiraz ihracatı hedefliyoruz"

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul da Uluborlu kirazının yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de sezonu geç açan ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kiraz sezonunun sona erdiği dönemde Uluborlu'da hasadın yeni başladığına dikkati çeken Tuğrul, bu durumun kalite ve fiyat açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Isparta'nın kiraz üretiminde 8'inci sırada yer aldığını aktaran Tuğrul, şu bilgileri paylaştı:

"Tat ve aroma açısından Uluborlu kirazını Türkiye'de ilk sıraya koyabiliriz. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 7 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirildi. İhracatımız yeni başlıyor. Sezon sonunda Isparta'dan yaklaşık 20 bin ton kiraz ihracatı hedefliyoruz."

Dolu zararı teknik uygulamalarla azaltıldı

Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından üreticilerin yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Mehmet Tuğrul, il ve ilçe tarım müdürlüklerince yürütülen eğitim, gübreleme, ilaçlama ve biyolojik mücadele çalışmalarıyla üreticilere destek verildiğini kaydetti.

Uluborlu'da dolu yağışının bahçeleri etkilediğini anlatan Tuğrul, ekiplerin yürüttüğü eğitim çalışmaları ve biyolojik mücadele yöntemleri sayesinde bahçelerdeki yaklaşık yüzde 70'lik dolu zararını, sezon genelinde yüzde 20 ila 30 seviyelerine gerilettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uluborlu'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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