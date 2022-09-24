S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti - Son Dakika
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S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

24.09.2022 00:28
S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğunu belirtilen açıklamada, Almanya'nın dış ve mali tamponlarının, dirençli ekonomisinin ve kurumsal verimliliğinin, ülkenin Rusya- Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki şok da dahil olmak üzere dolaylı etkilerini absorbe etmesine olanak tanıyacağını ve böylece Almanya'nın kredi itibarının gelecek iki yıl içinde bozulmasını önleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya ekonomisinin gelecek birkaç ay içinde bir resesyona doğru gittiği uyarısında bulunularak, reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılına kadar yüzde 0,3 daralmasının beklendiği kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin, önemli net dış kreditör konumunun ve ılımlı kamu açıkları ile borç yükünün tampon sağlamaya devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti - Son Dakika

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