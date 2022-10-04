S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi - Son Dakika
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S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

04.10.2022 18:40
S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde teknik resesyona girmesinin beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde teknik resesyona girmesinin beklendiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki ailelerin yüzde 10'da seyreden rekor seviyede yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücü üzerinde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Daha önce gelecek yıl yüzde 1 büyüyeceği öngörülen ülke ekonomisinin yüzde 0,5 daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin 2024'te yüzde 1,4 ve 2025'te ise yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ratings Kıdemli Ekonomisti Boris Glass, enflasyonun kış boyunca daha da yükselirken tüketici harcamalarının daralarak İngiltere ekonomisini ılımlı bir teknik resesyona sürükleyeceğini belirtti.

Glass, sonraki yıllarda büyümenin; İngiltere ekonomisinin büyüme potansiyelini artırmaya yönelik yakın zamanda açıklanan orta ve uzun vadeli maliye politikalarından sınırlı da olsa fayda sağlayacağını kaydetti.

Kış boyunca, işletmeler için benzer sübvansiyonlarla birlikte enerji fiyat garantisinin hayati bir destek olacağını aktaran Glass, mali önlemlerin yüksek bir maliyeti olduğunu, güçlü orta vadeli büyümenin ekstra harcamaları tam olarak finanse edememesi halinde orta vadeli mali sıkılaşmanın kaçınılmaz göründüğünü ve bunun da gelecekteki büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi - Son Dakika

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