İkinci el satıcılarından öğrencilere uyarılar

Üniversite tercihlerinin açıklamasının ardından öğrenciler Eskişehir'e akın ederken ikinci el eşya satıcısı Gökhan Torun, öğrencileri güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Üniversite tercihlerinin açıklamasından sonra binlerce öğrenci şehir değiştirmeye başladı. Üniversiteyi kazandıkları şehre giden öğrencilerin, kullanılmamış eşyaları yüksek fiyatlarla almamak için ilk duraklarından biri ikinci el eşya satışı yapan iş yerleri oluyor.

"Depoda satış yapanlar eşya bozuk veya sağlam diye bakmıyorlar"

On üç yıldır ikinci el eşya satışı yapan Gökhan Torun, öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek özellikle depolarda satış yapan satıcılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin Tüketici Koruma Kanunu'na göre var olan haklarını kullanmalarını tavsiye eden Torun, bu tip işletmelerin ürünlere garanti yapmadığını, oluşabilecek bir aksilik sonucu ürün iadesinde bulunamayacaklarını belirtti. El altı satılan eşyalar daha ucuz olduğu için öğrencilerin tercih ettiğini dile getiren Torun, "Depoda satılan spot ürünler güvenilir olmuyor. Depoda satış yapanlar eşya bozuk veya sağlam diye bakmıyorlar. Onların vergi, kira, sigorta derdi yok. Eşyalar bozulduğunda vatandaşlar karşılığını alamaz. Depoda satılan eşyalar daha ucuz olduğu için öğrenciler tercih etmeye başladı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR